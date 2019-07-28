Юлия Ефимова: Очень устала, хочу домой и поесть раков

Россиянка Юлия Ефимова собрала на чемпионате мира по плаванию, который проходит в южнокорейском Кванджу, полный комплект наград: "золото" на дистанции 200 м брассом, "серебро" на сотне и "бронзу" на "полтиннике". Теперь все мысли чемпионки - только об отдыхе.

Юля, вы уже говорили после полуфинала, что 50 м - это лотерея. Вам сейчас повезло или все-таки нет?

Юлия Ефимова: Над этой дистанцией мы вообще не работали с папой-тренером. В начале у меня хорошо шла скорость. И он мне, наоборот, сказал, что такими темпами я 200 м не доплыву. А сейчас он спрашивает: "Помнишь, как у тебя полмесяца назад получался "полтинник". Теперь надо так же проплыть". Но как?! После сотни и двухсотметровки сделать это сложно. Но "полтинник" - неолимпийская дистанция. И да, это лотерея. Счастлива, что все равно попадаю в тройку почти постоянно.

Какие чувства после завершения соревнований?

Юлия Ефимова: Хорошо, что все закончилось. Очень хочу домой в Волгодонск, к родным, друзьям, раков поесть. Все прошло неплохо, я собрала полный комплект медалей. Но очень устала. Хочу просто отдохнуть.

Об Олимпиаде уже задумываетесь?

Юлия Ефимова: О Токио-2020 я начала думать сразу после Рио-2016. Видела новости, что нашу сборную допустили до Игр под флагом России. Счастлива. Надеюсь, за этот год ничего не изменится и проблем не будет.