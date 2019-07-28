Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки"

Долгожданное лето в России - время встреч, совместных поездок и приключений. Наличие любого автомобиля становится залогом того, что количество этих встреч заметно увеличивается. Однако иногда проблемой становится количество пассажиров - дети, родственники, друзья - все могут не поместиться и приходится до одного места гнать сразу несколько авто, что неудобно. Было бы гораздо проще, если бы у кого-то была 7-местная машина, куда влезла бы вся веселая компания. Как ни странно, на вторичном рынке выбор вместительных автомобилей в России достаточно обширен, причем найти можно не очень дорогие варианты. Рассматриваем самые распространенные.

Спорить нечего, класс компакт и минивэнов в России, да и в мире, кстати, тоже, вытеснен классом кроссоверов, которые тоже частенько встречаются с тремя рядами сидений. Популярность подобных автомобилей на Западе обеспечивается большим количеством семей с двумя-тремя детьми, а в России третий ряд покупатели часто получают в нагрузку к топ-комплектации. Покупка вместительных автомобилей в нашей стране обычно обусловлена необходимостью не в дополнительных сиденьях, а в большом багажнике, который как раз и могут обеспечить просторные "бусы".

Так или иначе, а двухтысячные годы, на которые в России пришелся пик продаж всевозможных автомобилей, оставили к сегодняшнему дню неплохое наследие семиместных моделей. Самое приятное, что некоторые из них с учетом ограниченной популярности предлагаются за очень гуманные деньги - на уровне новых отечественных машин или импортных "бюджетников".

Еще один важный нюанс: покупали семиместные автомобили чаще всего осознанно люди семейные и возрастные, так что такие машины намного чаще попадаются "из одних рук" и в очень хорошем состоянии, благо лихачи и беспечная молодежь за руль таких машин как правило не садится. Да и женская аудитория за рулем автобусов ввиду проблем с габаритами встречается нечасто.

Обратная сторона медали - подобные машины пользуются популярностью у таксистов, так что нарваться на скрученные пробеги и уставшие машины можно запросто. Тут индикатором будет служить состояние салона: продавленные сиденья и повсеместно поцарапанный и потертый пластик - явный признак сверхактивного использования.

Opel Zafira II Family

Фото: Пресс-служба Opel.

Год выпуска: 2010-2014

Пробег: до 100 000 км

Цена: 540 000 - 650 000 рублей

Одним из самых массовых представителей 7-местных компактвэнов является Opel Zafira второго поколения. Машина имела нейтральный дизайн, немецкое (читай уважаемое) происхождение, сбалансированный набор опций и достаточно привлекательную цену, которая позволила даже сохранить производство модели в России после выхода третьего поколения. Интересно, что на вторичном рынке очень много реально интересных предложений с единственным хозяином и минимальным пробегом.

На сегодняшний день машина встречается с 1.6-литровым или 1.8-литровым бензиновым "атмосферником", в паре с которыми предложена механическая и роботизированная коробка передач. Брать базовый мотор не желательно - он слаб для крупного автомобиля, так что всегда работает в перегрузе, особенно при семи пассажирах и багаже на борту. Примитивный и не самый удачный робот EasyTronic - тоже из списка проблем машины. Он не радует ни ездовыми параметрами, ни выносливостью и требует регулярного технического внимания.

Наиболее удачной станет покупка версии 1.8 (серия Z18XER) с механикой. Доработанный двигатель имеет надежную ременную систему ГРМ, способную выдержать более 100 тыс. км. Самой распространенной проблемой мотора является дизельный призвук работы, который свидетельствует о нескольких возможных проблемах: сбой блока управления двигателем, необходимость регулировки клапанов, неисправность системы синхронизации впускного распредвала. Еще одним распространенным недугом опелевских бензиновых моторов являются слабые прокладки и сальники, из-под которых регулярно подтекают технологические жидкости и масло.

В остальном Zafira сделано очень просто, а в силу распространенности модели на рынке предлагается большое количество качественного неоригинальных запчастей, делающих эксплуатацию авто ненакладной.

Chevrolet Orlando

Фото: Пресс-служба Chevrolet

Год выпуска: 2011-2014

Пробег: 85 000 - 180 000 км

Цена: 570 000 - 750 000 рублей

В свое время это был один из самых доступных семиместных автомобилей российского рынка, что обеспечило машине хороший спрос. При этом Orlando отличался серьезным, почти кроссоверным видом, неплохими комплектациями и достойными ездовыми характеристиками.

Львиная доля оснащена бензиновым двигателем 1.8, собственно, тем же самым опелевским мотором, который у Chevrolet имеет обозначение F18D4. Правда в паре, помимо механики, американцы вместо робота поставили полноценный автомат, что увеличило продажи. Помимо прочего, Orlando встречается и с 2.0-литровым дизелем Z20D1.

Бензиновый мотор имеет те же самые недостатки, что и родственная Zafira, о которой можно прочитать выше: течи прокладок, критичность к низкому уровню масла, дизельный призвук работы мотора. Дизель, как обычно, требователен к солярке, из-за качество которой страдает вся топливная система. Кроме того, владельцы жалуются на слабый прогрев машины зимой.

Что касается автомата, то на "Орландо" используется более выносливый вариант коробки от Chevrolet Cruze - 6T40, которая прослыла достаточно надежной, но туповатой. Первые экземпляры не отличались корректностью работы, из-за чего автомату регулярно перепрошивали "мозги" и даже меняли по гарантии гидроблок. Так что вэны ранних лет выпуска лучше брать с надежной механикой.

Renault Grand Scenic III

Фото: Пресс-служба Renault

Год выпуска: 2011-2015

Пробег: 90 000 - 210 000 км

Цена: 500 000 - 770 000 рублей

Прямо сказать, автомобиль удивительной судьбы. Машина, которая никогда официально не поставлялась в Россию, и имеет не самое престижное в нашей стране французское происхождение, на вторичном рынке смогла завоевать хорошую популярность. В первую очередь, благодаря отличному сочетанию функциональности и относительно доступной цены. Ну и конечно, пресловутый Logan своей выносливостью и надежностью разрушил в нашей стране массу стереотипов о французском качестве, что отразилось на спросе на другие модели Renault.

Renault Grand Scenic является удлиненным вариантом известного в нашей стране просто Scenic. Из-за того, что "Гранды" на нашем рынке бывают только пригнанные, огромное их количество в евроверсиях - с дизелем и механикой. Также встречаются исполнения с 2.0-литровым бензиновым мотором и вариатором.

Дизеля бояться не нужно. Это всереношный мотор 1.5 dCi серии К9К мощностью 110 лошадиных сил, известный в России по рестайлинговой версии Duster. Двигатель заслужил репутацию надежного агрегата, особенно если лить хорошую солярку и менять масло не реже каждых 10 000 км. Пренебрежение заменой масла чревато проблемами с турбиной и в критических случаях проворотом шатунных вкладышей, которые лучше заменить на пробегах около 150 тыс. км. Проблемы порой возникают с пьезофорсунками, свечами накаливания, датчиком давления наддува и положения коленвала.

Покупать дизель нужно только с механикой. Робот EDC DС4 откровенно неудачный и доставляет одни хлопоты.

Что касается бензинового мотора 2.0, то на Grand Scenic ставится относительно новый японо-французский агрегат M4R, он же японский MR20DE. Мотор с цепным приводом ГРМ, который однако к 150 тыс. км потребует замены.

Двигатель хороший, но достаточно нежный. Например, при замене свечей можно легко повредить ГБЦ чрезмерным усилием при закрутке свечей. Также агрегат очень чувствителен к перегреву, поэтому к системе охлаждения повышенное внимание. Увеличенный расход масла и троение говорят о закоксовке двигателя и забитой дроссельной заслонке.

В паре с бензиновым мотором идет вариатор JF011E, который можно признать средним по надежности. Как обычно, основной критерий работоспособности - регулярная, не позже 50 000 км замена масла. У коробки относительно слабые подшипники конусов, клапан насоса высокого давления, пакеты фрикционов и система охлаждения.

Citroen C4 Grand Picasso

Фото: Пресс-служба Citroen.

Год выпуска: 2012-2014

Пробег: 95 000 - 155 000 км

Цена: 580 000 - 790 000 рублей

Еще один относительно популярный в России семиместный "француз". Машина завоевала популярность не только функциональным салоном, но и еще космической внешностью экстерьера и интерьера. Рассказывать о фишках убранства можно минимум час.

Что касается надежности, то все будет зависеть от того, какая версия вам попадется. "Гранды" оснащались двумя 1.6-литровыми двигателями - бензиновым и дизельным. Первый можно было купить как в атмосферном, так и в турбированном варианте. Самым надежным сочетанием является базовое - со 120-сильным атмосферником 1.6 (серия EP6). После всех доработок к 2011 году цепной мотор наконец-то стал радовать достаточной надежностью, однако для тяжелой машины он все равно слабоват, а потому встречается нечасто.

Основные проблемы двигателя - растягивающаяся цепь ГРМ, забивающиеся масляные протоки и общая склонность к быстрой закоксовке мотора, выход из строя турбины на фоне масляного голодания.

Наиболее распространенной версией является турбированный вариант EP6DT мощность 150 "лошадей". Беда в том, что подавляющем большинстве случаев идет двигатель с роботом EGS, который на корню портит не только турбодинамику, но и рейтинг надежности машины. Сам по себе робот относительно неплох на фоне более устаревших трансмиссий (2-Tronic), но комфорта автомата от него ждать не приходится. Проблемы со сцеплением, блоком управления и течами сальников на фоне дерганной работы никак не сочетаются с ценой машины.

Недостаток в том, что эта же трансмиссия идет и с отличным дизелем 1.6 (115 л.с.), который заслужил хорошую репутацию, правда с учетом залива качественной солярки. В общем, если ваш глаз пал на C4 Picasso с роботом, то лучше искать именно дизельную версию.

Ну а в итоге лучшим вариантом станет покупка самой свежей версии C4 Grand Picasso, где пресловутой робот заменили на японский автомат Aisin. Проблема в том, что такие исполнения пошли только с 2014 года и основная их масса на вторичном рынке сегодня только начинается от 800 000 рублей, что не совсем вписывается в нашу подборку.

Вместо эпилога

Фото: Пресс-служба Mazda.

Как можно обратить внимание, все описанные выше модели либо европейские, либо имеют европейские корни. Это закономерно, поскольку именно европейские автопроизводители во многом придумали класс компакт и минивэнов, то есть максимально вместительных и удобных машин в ограниченном пространстве легковушек.

Однако последователи есть и в других странах, в частности, в любой россиянами Японии. Если вас категорически не устраивают европейские вэны, то за указанные деньги стоит обратить внимание на подержанную Toyota Verso. Единственный нюанс - семиместная версия была опцией, так что дополнительные кресла есть не во всех экземплярах. Кроме того, машина компактная, так что влезть на галерку получится не у всех.

Полноценный 7-местный минивэн в России продавала Mazda - модель Mazda 5. Но, увы, популярности она не снискала из-за высокой стоимости, так что на вторичном рынке эта машина - огромная редкость.

Еще одним интересным автомобилем является необычная модификация Nissan Qashqai +2. Как можно понять из названия, у кроссовера есть два дополнительных кресла в багажнике. Кстати, из-за этого японцам пришлось полностью переделать кузов, сохранив стиль и пропорции - Qashqai +2 имеет более высокую крышу и другую длину. Но, опять же, воспринимать полноценными шестое и седьмое место не стоит.