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Рубрика: В мире

Пранкеры от имени Зеленского разыграли оскандалившегося украинского генерала

Текст: Юрий Чернов

Российским пранкерам Вовану и Лексусу удалось от имени президента Украины Владимира Зеленского разыграть украинского генерала, главу полиции Днепропетровской области Виталия Глуховеря. Аудиозапись беседы была опубликована ресурсом "Страна.ua".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором призвал главу украинского МВД Арсена Авакова немедленно уволить генерала. Глава Украины таким образом отреагировал на появившееся в сети видео, снятое еще в сентябре 2018 года. На видеозаписи запечатлен момент, когда Виталий Глуховеря в ответ на остановку полицейскими его автомобиля из-за нарушения ПДД угрожает представителям сил правопорядка и вызывает подразделение сил специального назначения КОДР для их задержания. Прибывшие спецназовцы действительно задержали полицейских, отвели их в кабинет Глуховери, где тот провел с ними "разъяснительную" беседу.

Фото: @zelenskiy95 / facebook.com
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На аудиозаписи слышно, что сначала до генерала дозвонился Владимир Кузнецов, более известный как Вован, и представившись гражданским журналистом, задал Глуховери ряд вопросов о сентябрьском инциденте. В ответ на это генерал заявил, что "все это российская пропаганда" и предложил "журналисту" прийти к нему в кабинет лично, чтобы во всем разобраться.

Далее, уже пранкер Лексус, говорит с генералом, причем Глуховеря спокойно ведет беседу на русском языке. В беседе с "президентом Украины" он всячески пытается оправдать свои действия, утверждая, что строго следовал закону. На вопрос о том, как это видео появилось в сети, генерал ответил, что во всем виноваты многочисленные блогеры. На прямой вопрос "Зеленского" о том, готов ли Глуховеря написать заявление об отставке, тот ответил, что "готов поступить в соответствии с законом".

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