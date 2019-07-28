Новости

ФБР назначило награду за "розовую бандитку" 22:59
Фото: Две тысячи фанатов выстроились в очередь к клавишнику Rammstein 21:59
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы 21:57
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство 21:53
Интервью Путина каналу Fox News номинировано на "Эмми" 21:31
В Грузии прошел митинг в поддержку сближения с Россией 21:19
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика 20:50
Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки 20:47
Впервые в истории чемпионата России арбитр дал пенальти при помощи VAR 20:16
Впервые в истории Премьер-лиги арбитр обратился к VAR 20:09
МВД: Более 600 человек из задержанных в субботу - иногородние 19:54
"Оно 2" будет идти почти три часа 19:49
Польское правительство освободит молодежь от налогов 19:46
Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки" 19:02
В Екатеринбурге автобус сбил двух человек на перекрестке 18:15
В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта 18:02
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения 18:00
Камнепад нарушил график движения поездов в Приангарье 17:53
Московская полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" 17:21
В Армавире задержали сбежавшего из-под конвоя преступника 17:18
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике 17:10
Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке 17:05
Остров сбывшихся надежд. Тест-драйв автомобилей Subaru в Исландии 17:01
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада 16:55
Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 22:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метрозвенья

Тоннели БКЛ московского метро готовы на 60 процентов
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 164(7922)
Большая кольцевая линия столичной подземки будет запущена в 2022-2023 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станция "Проспект Вернадского" будет соединена с одноименной действующей станцией красной ветки метро. Станцию "Мичуринский проспект" соединят с ТПУ и Калининско-Солнцевской веткой метро. А на станции "Аминьевское шоссе" будет связка с Киевским направлением МЖД.

- На станции "Аминьевское шоссе" у нас будет пересадка с железнодорожной станцией по принципу "сухие ноги", то есть пассажиры будут переходить по тоннелю, - поясняет Марат Хуснуллин. - С РЖД согласовали строительство железнодорожной станции, и к концу 2020 года ее должны построить.
На северо-западе Москвы откроют новый мост и метро

Чиновник отметил, что юго-западный участок БКЛ небольшой, но важный для города. Ведь здесь будет большой район реновации, а значит, количество жителей - и как следствие пассажиров - увеличится. Строительство участка ведет китайская компания, причем для поднятия боевого настроя у строителей есть даже Доска почета. В целом, говоря про строительство БКЛ, Хуснуллин отметил, что 60 процентов тоннелей уже готовы. До начала 2021 года проход тоннелей полностью закончится. Ведь сейчас задействовано 16 тоннелепроходческих комплексов. А на само строительство станций, вместо нормативных 3 лет, у столичных мастеров уходит 1,5-2 года. "Поэтому вероятность замкнуть все кольцо в 2022-2023 годах составляет 100 процентов", - отметил Хуснуллин. Он добавил, что все участки строительства освобождены от коммуникаций. Сейчас рассматривается возможность добавить ночную смену.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76