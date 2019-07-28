Большая кольцевая линия столичной подземки будет запущена в 2022-2023 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станция "Проспект Вернадского" будет соединена с одноименной действующей станцией красной ветки метро. Станцию "Мичуринский проспект" соединят с ТПУ и Калининско-Солнцевской веткой метро. А на станции "Аминьевское шоссе" будет связка с Киевским направлением МЖД.

- На станции "Аминьевское шоссе" у нас будет пересадка с железнодорожной станцией по принципу "сухие ноги", то есть пассажиры будут переходить по тоннелю, - поясняет Марат Хуснуллин. - С РЖД согласовали строительство железнодорожной станции, и к концу 2020 года ее должны построить.

Чиновник отметил, что юго-западный участок БКЛ небольшой, но важный для города. Ведь здесь будет большой район реновации, а значит, количество жителей - и как следствие пассажиров - увеличится. Строительство участка ведет китайская компания, причем для поднятия боевого настроя у строителей есть даже Доска почета. В целом, говоря про строительство БКЛ, Хуснуллин отметил, что 60 процентов тоннелей уже готовы. До начала 2021 года проход тоннелей полностью закончится. Ведь сейчас задействовано 16 тоннелепроходческих комплексов. А на само строительство станций, вместо нормативных 3 лет, у столичных мастеров уходит 1,5-2 года. "Поэтому вероятность замкнуть все кольцо в 2022-2023 годах составляет 100 процентов", - отметил Хуснуллин. Он добавил, что все участки строительства освобождены от коммуникаций. Сейчас рассматривается возможность добавить ночную смену.