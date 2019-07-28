Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек

Более 850 тысяч человек приняли участие в столице в спортивных и культурных мероприятиях в минувшую субботу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самое большое количество посетителей - 570 тысяч человек - собрал Парк Горького на первый тематический фестиваль "Бургерфест". И каждый из них смог попробовать бургер по вкусу в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. А вариантов было огромное количество: с креветками и мраморной говядиной, свиными и куриными котлетами, а так же с экзотическими восточными начинками. Развлекали гостей популярные исполнители - DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие музыканты.

На ВДНХ 130 тысяч человек пришли на Семейный фестиваль. Там они приняли участие в открытых тренировках, экскурсиях и мастер-классах. Гости фестиваля послушали оркестр Федора Ляшкевича "Столичный джаз", приняли участие в танцевальном марафоне, посмотрели фильм Бориса Барнета "Аленка".

150 тысяч москвичей занимались разными видами спорта на празднике "Московский спорт в "Лужниках". Для них было подготовлено 50 спортивных и развлекательных площадок. На одной из них проходил турнир по мини-футболу. В течение дня в нем приняли участие порядка шести тысяч человек. Около 50 юных талантов пригласили в академию футбольного клуба "Локомотив".

Нашел своих любителей и впервые прошедший в Москве фестиваль "Киберион-2019". Он состоялся в технополисе "Москва". Там можно было принять участие в открытых турнирах по компьютерным играм Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat, посмотреть косплей-дефиле, поиграть на советских игровых автоматах.