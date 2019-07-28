Из амурских сел эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек

В Амурской области продолжает разрушительное действие мощный паводок, вызванный разливом рек в результате дождей. Первыми приняли на себя удар Селемджинский и Мазановский районы.

В результате большой воды село Норск Селемджинского района, в котором проживает около 300 человек, оказалось затопленным. Большая часть жителей была эвакуирована, но 89 человек отказались от эвакуации и сейчас живут на чердаках затопленных домов и на крыше школы.

По оперативным данным, вода из Норска уходит, но не быстро.

Как сообщили в правительстве области, из сел Мазановского района Богословка, Козловка, Угловое, Новороссийка, Таскино, Путятино, Мазаново эвакуированы 1165 человек. В населенных пунктах остаются 526 человек.

Эвакуация продолжается, ее спасатели проводят на лодках. Накануне вечером в Мазаново выехала группа спасателей (10 человек) с плавсредством. Сегодня в село для доставки людей в ПВР Свободного прибудет МИ-26.

Кроме того, сегодня вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы планируется доставка продуктов в Новокиевский увал.

Также специалисты сегодня приступят к восстановлению сотовых вышек в селах Новоросийка, Богословка и Угловое, где в настоящий момент отсутствует сотовая связь.