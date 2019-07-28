Путин: Россия всегда будет помнить подвиги моряков

Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу, заявил президент России на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

"Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков", - подчеркнул главнокомандующий вооруженными силами РФ.

Ранее в этот день Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.