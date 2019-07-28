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28.07.2019 12:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: Россия всегда будет помнить подвиги моряков

Текст: Айсель Герейханова

Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу, заявил президент России на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин: Российский флот способен дать отпор любому агрессору

"Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков", - подчеркнул главнокомандующий вооруженными силами РФ.

Ранее в этот день Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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