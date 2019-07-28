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28.07.2019 11:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге начался Главный военно-морской парад

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ. Десятки тысяч людей с раннего утра заняли место на набережных, чтобы своими глазами увидеть самые мощные корабли отечественного флота.

Старт к празднованию Дня ВМФ дал залп из пушек Петропавловской крепости. В течение часа в парадном строю пройдут 43 корабля, а над Невой и Финском заливом фигуры высшего пилотажа продемонстрирует 41 вертолет и самолет. Также в параде принимают участие 118 единиц боевой техники.
Главные вопросы про военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Откроет парадный строй парусник "Полтава", это копия первого линейного корабля, заложенного по указу Петра I после победы над Полтавой.

В акватории Невы зрители увидят фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", морской тральщик "Иван Антонов", а также малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи".

Впервые в парадном строю пройдет подводная лодка "Кронштадт", в состав ВМФ она войдет в ближайшее время. Субмарина относится к проекту 677 "Лада". Длина подлодки - 67 метров, экипаж - 35 человек. В автономном плавании "Кронштадт" может находиться до 45 суток. Эту субмарину относят к подлодкам новейшего поколения.

На Кронштадтском рейде зрители увидят габаритные корабли: "Маршал Устинов" и "Смоленск", легендарный фрегат "Адмирал Горшков", а также большой противолодочный корабль "Североморск".

А завершится парад пролетом авиации.

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