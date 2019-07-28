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28.07.2019 12:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны. В торжественном строю прошел 41 корабль, а в небе над городом пролетела боевая авиация.

Увидеть гордость отечественного флота собственными глазами пришли десятки тысяч петербуржцев, также в Город на Неве специально на День ВМФ приехали туристы со всего мира.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Боевая авиация украсила небо над Петербургом триколором

Парад в Петербурге традиционно проходит на двух площадках, в акватории Невы и в Кронштадте. В историческом центре города в парадном строю прошли относительно небольшие суда, среди них миноносец "Гремящий", морской тральщик "Иван Антонов", ракетный катер "Моршанск", а также малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи". Самым габаритным кораблем здесь стал фрегат "Адмирал Касатонов", длина его составляет 135 метров.

А в Кронштадте в парадном строю прошли ракетные катера "Чувашия", "Ливень", малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец", большой десантный корабль "Минск", фрегат "Маршал Устинов", атомный ракетоносный крейсер "Смоленск", фрегат "Адмирал Горшков", который, к слову, участвует сейчас в кругосветном походе, в акваторию Финского залива корабль зашел два дня назад.

Кроме того, зрители смогли увидеть противолодочный корабль "Североморск", дизель-электрическую подлодку "Владикавказ".

В финале праздника в небе над Петербургом и Кронштадтом пролетела боевая авиация. Многие самолеты и вертолеты опустились на высоту ниже 200 метров, а штурмовики раскрасили небо над городом триколором.
Главные вопросы про военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Стоит отметить, что празднования в честь Дня ВМФ в Петербурге продолжаются. Так, в Кронштадте в Петровском парке сразу после парада начался масштабный опен-эйр "VOLны-2019". В программе выступления начинающих и именитых джазменов со всей страны. Также на сцену выйдут ведущие артисты петербургских театров.

А в Петербурге на Дворцовой площади будут выступать военные оркестры. Вечером их сменят группы "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чайф", а хедлайнером вечера станет "Хор Турецкого".

Также в Петербурге 28 июля специальную программу подготовил Центральный военно-морской музей, а на легендарный крейсер "Аврора" в День ВМФ пустят бесплатно.

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