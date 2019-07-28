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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма

Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 11:05 мск с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия поднялся противолодочный самолет P-8A Poseidon. Уже в 12:35 он был замечен в акватории Черного моря. У границ Крымского полуострова воздушное судно курсировало почти 3,5 часа.

Фото: U.S. Navy via AP
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Еще один самолет - радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion - взлетел в 12:10 мск с полигона Суда-Бей в Греции. В 14.10 он приступил к разведывательному полету у черноморского побережья России. Он дважды облетел юго-восточные границы Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам, пишет РИА Новости.

В последнее время специалисты отмечают рост активности иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Так, 25 июля разведку у берегов Крыма провели сразу три американских летательных аппарата: два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon и разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.

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