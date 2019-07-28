Медведев принял участие в торжествах в Севастополе по случаю Дня ВМФ

Новости

Путин: Россия всегда будет помнить подвиги моряков 12:14
Боевая авиация украсила небо над Петербургом триколором 12:10
Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза 12:09
Пранкеры от имени Зеленского разыграли оскандалившегося украинского генерала 11:44
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка 11:32
В КЧР спасатели с автокраном эвакуировали 300-килограммового мужчину 11:30
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий" 11:23
В Петербурге начался Главный военно-морской парад 11:17
Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса 11:10
В Алтайском крае в подъезде нашли тело младенца в пакете 10:48
"РГ" отправилась в гуманитарную экспедицию в Горную Шорию 10:45
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике 10:10
Обнаружен механизм, отвечающий за проявление материнского инстинкта 09:58
В воскресенье московский воздух прогреется до +25 градусов 09:38
На реке Лене нашли тело одного из двух пропавших при купании детей 09:28
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали 08:45
На севере Хабаровского края из зоны затопления вывезли 157 человек 08:04
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2" 07:58
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в "Спартаке" 07:42
Власти Приамурья предложили ввести в области ЧС федерального уровня 07:20
Многонациональные учения НАТО начались в Грузии 07:15
Военные Южной Кореи задержали шхуну из КНДР 06:34
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов 05:51
Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно 05:19
Из амурских сел из-за паводка эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 12:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев принял участие в торжествах в Севастополе по случаю Дня ВМФ

Текст: Татьяна Замахина (Севастополь)
В Севастополе завершился Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского флота России. В торжествах принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым стал свидетелем демонстрации боевых возможностей Черноморского флота.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава российского правительства наблюдал за торжествами на парадной трибуне. Севастополь - главная военно-морская база ЧФ, традиционно собирает на празднование тысячи зрителей, и на этот раз исключения не было: вместе с Медведевым и губернаторами за парадом с набережной наблюдали многочисленные крымчане и гости полуострова.

Праздник военно-морского флота открылся с выстрела пушки времен Крымской войны и, конечно же, с подъема флагов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин: Российский флот способен дать отпор любому агрессору

Парадный строй составили ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", ракетный катер Р-60 и другие корабли.

Для подавления условного противника в ходе праздничного представления использовалась как авиация, так и береговые части. Всего в торжествах приняли участие более 40 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, почти столько же самолетов и вертолетов, а также более 30 единиц бронетехники на берегу.

Участники праздника показали, что готовы мобильно, в кратчайшие сроки развернуть свои силы и не оставить шансов "условному противнику". А морской десант эффектно продемонстрировал навыки, полученные в том числе в ходе борьбы с международным терроризмом.

В этом году моряки-черноморцы показали немало нового. В частности, впервые выступало так много авиации. Зрителям парада в первый раз показали патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" - самый новый в составе Черноморского флота. Был продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом на ходу. Морпехи успешно освободили захваченное террористами гражданское судно.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей

Кроме того, впервые на севастопольском военно-морском празднике показали выполнение посадки вертолета КА-27ПС на борт движущегося фрегата "Адмирал Эссен".

Зрелищными элементами шоу также стали выслеживание и уничтожение вражеской подлодки, ликвидация минных заграждений, авиационная огневая подготовка и многое другое. Завершили программу парашютисты: с высоты 900 метров они приземлились точно на причал.

Дмитрий Медведев продолжит поездку в Севастополь: 29 июля он проведет совещание о ходе реализации национальных проектов на полуострове. Акцент на совещании предполагается сделать на сферах здравоохранения, образования и культуры. Кроме того, запланирован отдельный разговор с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым.

Власть Безопасность Армия Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается