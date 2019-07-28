В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей

На параде в честь Дня ВМФ в Севастополе Черноморский флот впервые продемонстрировал боевые возможности новых кораблей - фрегата "Адмирал Эссен" и патрульного корабля "Дмитрий Рогачев".

Праздник по традиции начался с подъема флагов на всех кораблях ЧФ и молебна во флотском храме Архистратига Михаила. Затем командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов с борта командирского катера поприветствовал экипажи кораблей, стоящих в середине Севастопольской бухты.

В этом году парадный строй составили флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", сторожевик "Сметливый", большие десантные корабли "Новочеркасск" и "Николай Фильченков", ракетный катер "Р-60", а также корабль пограничной службы ФСБ России "Аметист".

В этом году День ВМФ в нашей стране отмечают в 80-й раз. Свой праздник у военных моряков появился в 1939 году. В честь круглой даты в Севастополе ввели новый ритуал: на флагштоке возле памятника затопленным кораблям был поднят флаг линкора "Императрица Мария" - флагманского корабля адмирала Нахимова в Синопском сражении. Подлинник этого знамени хранится в музее Черноморского флота, для черноморцев он стал символом Дня ВМФ.

Самая зрелищная часть Дня ВМФ в Севастополе - это демонстрация боевых возможностей Черноморского флота в акватории бухты. В этом году моряки показали 19 эпизодов со стрельбой с моря и берега, запуском ракет, высадкой десанта.

Впервые на глазах у зрителей вертолет Ка-27ПС совершил посадку на борт движущегося фрегата "Адмирал Эссен". Выполнить такой маневр в движении очень непросто - нужна слаженная работа летчиков и корабельного экипажа. Затем "Адмирал Эссен", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", условно поразил ракетой корабль "противника".

Показал себя в деле и новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", который только в прошлом месяце вступил в состав флота. Он предназначен для борьбы с пиратами и диверсионными группами в дальней морской зоне и океанах. Корабль на ходу выпустил из специального ангара десантно-штурмовую лодку с морпехами на борту, которые освободили захваченное гражданское судно.

В эпизодах также участвовали малый ракетный корабль нового поколения "Вышний Волочёк", подлодка "Ростов-на-Дону", противодиверсионные катера "Раптор". В небе действовали самолеты и вертолеты морской авиации ЧФ. Зрителям продемонстрировали траление фарватера, выслеживание и уничтожение вражеской подлоки, авиационную огневую подготовку, высадку десанта на побережье, спасение судна, подавшего сиглан SOS.

Всего в показательных выступлениях было задействовано 30 боевых кораблей, подлодки и катера, 11 вспомогательных судов, 40 самолетов и вертолетов и 35 единиц техники армейского корпуса ЧФ.