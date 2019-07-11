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11.07.2019 15:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проведет стрельбы в Черном море

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", который вошел в состав Черноморского флота в июне, прибыл в Севастополь из Новороссийска для проведения первых боевых учений. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море

- Личный состав приступил к проведению корабельных учений в море с выполнением стрельб из вооружения корабля по морским, береговым, воздушным целям и плавающей мине, - рассказал Рулев. Перед этим экипаж сдал первую курсовую задачу, отработав организацию повседневной корабельной службы и подготовку к бою и походу.

Во время учений в море моряки также проведут тренировку по борьбе за живучесть корабля, выполнят радиационную, химическую и биологическую защиту, а также отработают ведение радиоэлектронной борьбы.

Напомним, "Дмитрий Рогачев" прибыл в Черное море в конце прошлого года для прохождения заводских и государственных испытаний, в декабре впервые зашел в Севастополь. Постоянным местом базирования корабля является Новороссийская военно-морская база.

Справка "РГ"

"Дмитрий Рогачев" - второй патрульный корабль серийного проекта 22160, построенный на Зеленодольском заводе имени Горького специально для Черноморского флота. Всего на ЧФ планируется передать шесть таких кораблей. Корабль предназначен для патрулирования в дальней морской и океанской зоне, в автономном плавании может находиться до двух месяцев и преодолеть шесть тысяч миль. Корпус построен по стелс-технологии, благодаря чему корабль мало заметен для противника. При этом он развивает довольно высокую скорость - 30 узлов. Это первый тип кораблей ВМФ России, имеющих модульную систему вооружения. На борт устанавливается контейнер с дополнительным оружием в зависимости от поставленных задач. Это может быть зенитно-ракетная система, минно-торпедный комплекс или крылатые ракеты "Калибр". Корабль также имеет ангары для вертолета и десантно-штурмовой лодки.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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