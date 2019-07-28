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28.07.2019 13:46
Рубрика: Спорт

Руководство "Спартака" выдвинуло Кононову ультиматум

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку. По информации "Евро-футбол", руководство столичного клуба поставило специалисту ультиматум.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Боссы "красно-белых" дали Кононову пять встреч на исправлении ситуации. Судьбу тренерского штаба "Спартака" решат матчи Премьер-лиги с "Ахматом", "Динамо" и ЦСКА, а также два матча в квалификации Лиги Европы против швейцарского "Туна". При этом если москвичи не пройдут дальше в еврокубках, Кононов будет немедленно уволен.

Положение у Олега Георгиевича действительно незавидное. После стартовых трех туров в чемпионате России в активе его команды всего четыре очка. Вчера спартаковцы умудрились проиграть дебютанту Премьер-лиги "Тамбову" (0:2). Во время матча фанаты "красно-белых" оскорбляли Кононова и призывали его покинуть свой пост.

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