Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"

В США сенатор-республиканец Рэнд Пол активно препятствует прохождению внесенного ранее в сенат конгресса законопроекта, который предусматривает введение санкций против компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода "Северный поток - 2". Более того, Пол настоятельно отговаривает коллег от голосования в поддержку данной инициативы.

Такую информацию в субботу распространил портал The Daily Beast, ссылаясь на свои источники в верхней палате. По их данным, в четверг сенатор отложил рассмотрение законопроекта в комитете по иностранным делам, членом которого является, пишет ТАСС.

Он также отправил другим сенаторам письмо, в котором обратил внимание на то, что законопроект не уточняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями. По мнению Пола, это означает, что придется голосовать вслепую, не представляя, против кого будут направлены санкции.

Инициатива предусматривает введение ограничений против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока - 2", а также предоставляют финансовую и техническую поддержу. Это означает, что санкции могут затронуть предприятия Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции.

Пол убежден, что прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран "эффективной стратегией противостояния России". "Я настоятельно призываю противостоять принятию этого законопроекта", - подчеркнул сенатор.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил стремление США помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, Вашингтон это делает для того, чтобы вынудить страны Европы закупать американский сжиженный природный газ (СПГ). Ведь в случае задержки запуска российского проекта, Европа будет вынуждена компенсировать нехватку газа за счет СПГ из США.

"Северный поток-2" с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется достроить уже в этом году. Две нитки трубопровода пройдут по дну Балтики через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия, которые заинтересованы в надежных и бесперебойных поставках газа.