Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом заявило стратегическое командование вооруженных сил Боливарианской республики.

В заявлении, опубликованном в Twitter, говорится о том, что самолеты-шпионы США вошли в контролируемую Венесуэлой зону, нарушив при этом авиационную безопасность и международные договоры. "США продолжают открыто оскорблять нашу страну", - цитирует РИА Новости.

Напомним, что это не первый случай нарушения воздушного пространства Венесуэлы. Ранее, 19 июля, венесуэльские военные обнаружили американский самолет-разведчик ЕР-3. Он следовал с северо-запада Карибского моря в направлении города Майкетия. Оказавшись в воздушном пространстве Венесуэлы, экипаж не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры. На перехват был направлен Су-30, установивший, что нарушителем является летательный аппарат ВВС США для ведения электронной разведки. После обнаружения, американский самолет изменил курс, его сопроводили до границы региона.