Аршавин ответил на слова Дзюбы, что он не разбирается в футболе

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин ответил на слова нападающего Артема Дзюбы о том, что он не разбирается в футболе.

Дзюба заявил, что Андрей Аршавин не разбирается в футболе после того, как лучшим игроком матча третьего тура Премьер-лиги против "Оренбурга" (2:0) был признан голкипер зенитовцев Андрей Лунев.

"Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой", - отметил Дзюба.

"Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе", - ответил Аршавин в эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.