Новости

Аршавин ответил на слова Дзюбы, что он не разбирается в футболе 07:56
Макгрегор может заменить одного из участников боя Нурмагомедов - Порье 07:35
В Хабаровском крае паводок пришел в четыре населенных пункта 07:28
Выпущенные на волю косатки собрались у Шантарских островов 07:15
"Динамо" купит нападающего "Боруссии" за 20 миллионов евро 07:13
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины 07:07
Более 130 авиарейсов отменены в аэропорту Пекина из-за ливней 06:26
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над территорией России 05:46
Хабаровский пенсионер "выстрелил" в ребенка из металлической трубки 05:45
Четыре жителя Камчатки организовали подпольное казино 05:27
В Москве потеплеет к выходным 05:10
Житель Якутска пострадал из-за хлопка газа в многоквартирном доме 05:07
Для жителей подтопленных районов Приамурья ввели "сухой закон" 04:48
Пушков ответил на протест МИД Украины из-за визита Медведева в Крым 04:44
Во Владивостоке команда ТОФ "перетянула" моряков Вьетнама и Филиппин 04:43
В Нигерии при атаке боевиков погибли 65 человек 04:17
В Приморье зам Генпрокурора РФ нашел нарушения в работе стивидоров 04:15
Жертвами стрельбы на юго-востоке Франции стали три человека 04:01
Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя 03:49
В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой 03:35
Власти Ирана отказались принять Помпео 02:49
Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив 01:59
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США 01:16
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе 00:26
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе 28.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 07:56
Рубрика: Спорт

Аршавин ответил на слова Дзюбы, что он не разбирается в футболе

Текст: Максим Домчев
Футболист Андрей Аршавин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Футболист Андрей Аршавин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Футболист Андрей Аршавин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин ответил на слова нападающего Артема Дзюбы о том, что он не разбирается в футболе.

Дзюба заявил, что Андрей Аршавин не разбирается в футболе после того, как лучшим игроком матча третьего тура Премьер-лиги против "Оренбурга" (2:0) был признан голкипер зенитовцев Андрей Лунев.

Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019

"Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой", - отметил Дзюба.

"Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе", - ответил Аршавин в эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Спорт Футбол Андрей Аршавин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины
Пушков ответил на протест МИД Украины из-за визита Медведева в Крым
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень