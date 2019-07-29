Фотошпионы засняли новую Lada Vesta с вариатором

В Сети появились свежие снимки и новые подробности обновленной и рестайлинговой Lada Vesta. Благодаря Kviring Drive в социальной сети "ВКонтакте" стало известно о том, что между нынешним поколением и фэйслифтом модели состоится выход модернизированного авто.

В первую очередь на обновленной Lada Vesta дебютирует связка двигателя Renault H4Mk (мощность 113 л.с., 152 Нм крутящего момента) и бесступенчатой трансмиссией Jatco JF015E. Не так давно стартовали продажи аналогичной модификации Lada Xray Cross. На снимках можно увидеть новый дизайн кулисы КП с разметкой "P-R-N-D" и "+М-", т .е. "вариатор" имеет функцию имитации ручного режима переключения передач. Доплата за "автоматическую трансмиссию" составит 50 000 рублей.

Кроме того, появятся иные боковые ("тихие") зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, стеклоподъемники с автоматическим доводчиком, "нормальные" дверные ограничители, форсунки стеклоомывателя "переедут" с капота на "жабо" автомобиля.

В салоне рулевое колесо обзаведется кожаной оплеткой и кнопкой обогрева, подстаканники станут действительно глубокими, мультимедийная система получит поддержку Apple CarPlay и Android Auto и кнопку голосового управления на руле. Системы позволяют выводить на экран все нужные водителю функции: прокладывать маршруты и узнавать о пробках, говорить по телефону, отправлять и получать сообщения в мессенджерах, слушать музыку онлайн.

Наконец, цветовая гамма Vesta пополнится новой долгожданной сине-голубой металлизированной яркой эмалью "Лазурит", схожей по оттенку к фирменному "субаровскому" цвету.

Обновленную Lada Vesta АвтоВАЗ должен продемонстрировать уже этой осенью, ее выпуск начнётся в конце 2019 года, а продажи стартуют только в начале 2020 года.

Настоящий рестайлинг модели (Vesta Ficelift) случится во второй половине 2020 года. Ранее "Российская газета" сообщала свежие данные о новой Lada Vesta. Ожидается, что в рамках фэйслифта Lada Vetsa получит свежий дизайн экстерьера и абсолютной другой интерьер.

Внешне автомобиль будет выделяться новыми бамперами, фарами и фонарями, решеткой радиатора, крышкой багажника, также колёсными дисками с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова останется прежней.

Напомним, завод Lada Ижевск, где производится Lada Vesta, в текущем году планирует выпустить 112 000 автомобилей. Для сравнения, всего по итогам 2018 года дилерам было отгружено 108 000 экземпляров, модель стала бестселлером российского рынка. В марте с конвейера Ижевского автозавода сошла 300-тысячная Lada Vesta.