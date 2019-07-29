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29.07.2019 15:23
Рубрика: В мире

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Текст: Юрий Когалов
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Пришлось возвращать порядка 80 процентов уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего компания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов", - отметили в Georgian Airways.

В авиакомпании также заявили, что власти Грузии в ответ на просьбу со стороны перевозчика согласились частично компенсировать нанесенный ущерб.

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Напомним, 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Демонстранты выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Кроме того, радикально настроенные митингующие атаковали здание парламента, где находились российские представители. Несмотря на то, что спецназ разогнал шествие, на следующий день протесты продолжились. Всего пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок между Россией и Грузией. С 8 июля полеты были прекращены. Пассажирам пообещали вернуть в полном объеме потраченные на билеты средства.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
МИД РФ: Тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова рассмотреть возможность отмены принятых в отношении Грузии мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки, при условии устранения угрозы безопасности россиян. Он отметил, что отношения грузинских властей и оппозиции - это внутреннее дело страны, и Россия не намерена вмешиваться. Однако вызывают беспокойство "попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы".

Накануне в центральной части Батуми прошел митинг в поддержку сближения Грузии и России. В ходе выступления на митинге вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили обратила внимание на заметную негативную тенденцию в грузинской политике - что бы ни сказал оппозиционный грузинский политик по тем или иным вопросам, все воспринимается властью в качестве "пророссийских лозунгов".

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
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