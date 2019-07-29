Макгрегор может заменить одного из участников боя Нурмагомедов - Порье

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор может стать заменой для одного из участников боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в случае форс-мажора.

"Я разговаривал с Конором на прошлой неделе. Он хочет и готов вернуться, и сейчас он ждет, что случится в сентябре. Хабиб и Порье дерутся, но вы знаете, как оно бывает в бойцовском бизнесе. Все может случиться, как было уже не раз, и я думаю, сейчас Конор ждет, не подвернется ли ему возможность выйти и что-нибудь сделать", - приводит слова Уайта The Sun.

Видимо, именно с этим и связаны очередные нападки ирландца в адрес Нурмагомедова. Напомним, что на днях Макгрегор признался, что применил против россиянина запрещенный прием, после чего в очередной раз перешел на оскорбления, добавив, что в стойке он точно победит Хабиба.

Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 242, который состоится седьмого сентября в Абу-Даби.