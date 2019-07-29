Минюст внес "Атлантический совет" в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло в понедельник изменения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Список пополнился еще одной организацией - "Атлантический совет" (Atlantic council of the United States - Atlanticcouncil, США).

В настоящий момент в этом перечне 18 организаций.

Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Кроме того, Минюст руководствовался решением заместителя Генерального прокурора РФ.

В конце прошлой недели деятельность американской неправительственной организации "Атлантический совет" была признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. В надзорном ведомстве сообщили, что деятельность Совета представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Атлантический Совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне. Председателем организации до 2018 года являлся посол США в России Джон Хантсман. Сейчас в совете председательствует Джон Роджерс, являющийся исполнительным вице-президентом, руководителем аппарата и секретарем совета директоров Goldman Sachs Group.