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Рубрика: Бензин

Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином

Текст: Ольга Игнатова
Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Это - самый высокий показатель в Европе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости, цены на моторное топливо в этой стране невысокие, а средние зарплаты - одни из самых больших в Европе.

На втором месте по доступности бензина - Норвегия. Ее жители могут купить на среднюю зарплату 2,2 тысячи литров. При этом цены на топливо в стране высокие. Но и зарплаты - не низкие.

Фото: Ольга Журман/РГ
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В первую пятерку рейтинга вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина. Россия - на 16 месте, между Италией и Эстонией. Средние зарплаты россиян позволяют купить порядка 927 литров 95-го бензина.

На последнем месте по доступности бензина - Украина. Жители страны могут купить на средние зарплаты только 279 литров топлива. Это в 10 раз меньше, чем в Люксембурге, и в 3,3 раза меньше, чем в России.

Наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, зафиксированы в Казахстане. В пересчете на российские рубли цена литра 95-го бензина там составляет 27,9 рубля. Самое дорогое топливо - в Нидерландах: 118,7 рубля за литр.

#бензин