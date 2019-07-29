Один человек убит и пятеро ранены на съемках рэп-клипа в США

Один человек убит и пятеро ранены, в том числе тяжело, при съемках рэп-видеоклипа на юго-западе Филадельфии.

Как передает канал WPVI-TV, ссылаясь на полицию, инцидент произошел в восемь вечера в воскресенье - перед самым началом творческого процесса, буквально за пару минут до того, как режиссер должен был дать отмашку "мотор!".

Прибывшие на место ЧП офицеры обнаружили шесть тел. Подтверждено, что один 21-летний мужчина погиб на месте в результате выстрела в голову.

Еще один 23-летний мужчина был найден с так же огнестрельным ранением в голову и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Еще у четверых зафиксированы ранения разной степени тяжести, включая серьезные - в спину, грудь, шею.

"Они собирались снимать свое рэп-видео, когда кто-то, пара человек, прибыли и застрелили одного или нескольких человек", - сказал комиссар полиции Филадельфии Ричард Росс. Добавивший, что все жертвы - "очень молодые люди".

Теперь правоохранители обеспокоены тем, что, насколько им известно, "подобный тип преступлений" непременно влечет за собой ответные меры. То есть коллеги жертв начнут мстить.

Уточнено: "Группа из десяти человек, всем около двадцати лет, собиралась начать съемку, когда неизвестный вышел из черной машины и начал огонь, произведя примерно десять выстрелов".

В полиции рассказали, что пока никаких задержаний по делу не произведено. Правоохранители призывают всех, кому что-то известно про инцидент, помочь следствию.

О какой именно музыкальной группе идет речь - не озвучено.