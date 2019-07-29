На стоимость ОСАГО будет влиять стиль вождения, который будет определяться по данным телематических устройств. А также грубые нарушения Правил дорожного движения, в которые теперь добавили и алкогольное опьянение.

Как бы стильно ни выглядел автомобиль, стоимость его страховки будет зависеть от стиля вождения. Фото: Сергей Куксин/РГ

Это - некоторые из поправок в закон об ОСАГО. И они вызывают у самих страховщиков немало вопросов.

Как известно, в Госдуму внесен проект поправок в закон об ОСАГО, которые продолжат либерализацию обязательной страховки. В частности, он предполагает отмену в 2020 году коэффициентов территориального использования автомобиля и мощности двигателя. Но при этом будет расширен тарифный коридор. С 1 января - на 40 процентов вверх и вниз, а с 1 октября 2020 года - еще на 30 процентов. По сути тариф станет практически свободным. И страховщики сами будут устанавливать его для тех или иных клиентов.

При этом сумма выплат за ущерб жизни и здоровью вырастет до 2 миллионов рублей. Это уравняет права пострадавших в авариях на частном транспорте С правами тех, кто пострадал в общественном.

В законопроекте в перечне грубых нарушений забыли указать отказ от медосвидетельствования, хотя за него грозит такое же наказание, как и за пьянку

Но главным вопросом остается образование тарифа. Российский союз автостраховщиков проанализировал предложения, прописанные в проекте поправок.

Так, в проекте говорится, что на базовый тариф может влиять такой фактор, как характеристики вождения. Таких характеристик несколько: резкость торможения, ускорения, перестроения, а также частота и длительность использования автомобиля. Все они будут определяться по данным телематических устройств. Но тут возникает сразу несколько вопросов. В том числе - за чей счет будут устанавливаться эти устройства? За счет страховщика или за счет автомобилиста?

Телематика дает данные по пяти факторам. Каждый из них в отдельности должен учитываться при расчете тарифа? Или только два - резкость вождения и частота пользования машиной? А может, все это вообще один фактор? Так же в РСА сомневаются, что использование телематики даст положительный эффект. Ведь устанавливать эти устройства будут только аккуратные водители. Лихачам они не нужны. К тому же, если устройство покажет плохой стиль вождения, то водитель попросту уйдет к другому страховщику, чтобы избежать повышения стоимости страховки.

Поэтому сейчас РСА разрабатывает правила по применению телематических устройств.

Еще одна поправка вводит возможность повышения стоимости страховки, если водитель совершал неоднократные грубые нарушения. Речь идет о таких нарушениях, как проезд на красный свет, движение по встречной полосе, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Примечательно, что в ходе работы над законопроектом из перечня грубых нарушений ушло пьяное вождение. Но сейчас оно туда вернулось. Правда, в странной трактовке. Согласно проекту грубым нарушением также считается алкогольное опьянение.

Примечательно, что Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает ответственности за алкогольное опьянение. Он предусматривает ответственность за употребление любых опьяняющих веществ. Будь-то алкоголь или наркотики. Также в законопроекте забыли в перечне грубых нарушений указать отказ от медосвидетельствования.

Помимо этого в РСА считают, что необходимо уточнять формулировки в этом проекте. Непонятно, что считать неоднократностью. Это любая комбинация указанных грубых нарушений или только одного из них? Например, повышать ли стоимость полиса, если водитель проехал на красный свет, ехал по встречной полосе? Или только в том случае, если он два раза проехал на красный или два раза двигался по встречке?

За управление в нетрезвом виде лишают прав, поэтому повторность может и не состояться, считают в РСА. Кроме того, в этом пункте говорится, что нарушения должны произойти в течение года до заключения договора. А для случаев с алкогольным опьянением написано про год с момента окончания административного наказания.

И тут - снова неясность. Применяться эта норма может только к управлению в нетрезвом виде или ко всем нарушениям? Ведь за выезд на встречную полосу, а также за превышение скорости более чем на 60 км/ч также грозит лишение прав.

Ну и стоит отметить, что когда закон будет принят, то его новые положения будут распространяться только на вновь заключенные договоры ОСАГО.