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29.07.2019 20:04
Рубрика: В мире

Порошенко отказался от госохраны и уехал отдыхать в Турцию

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, положенной ему по закону, и вместе с семьей отправился на отдых в Турцию. Как отмечают украинские СМИ, рейсом до Стамбула он вылетел накануне, при этом часть семьи ждала его уже на месте.

Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований

Чтобы отказаться от охраны, Порошенко написал специальное заявление. По возвращении на родину он снова может воспользоваться ее услугами.

Ранее он уже подвергся нападению нескольких неизвестных, когда возвращался после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" (Порошенко подозревают в отмывании денег и неуплате налогов, предполагается, что ему удалось легализовать 300 миллионов долларов доходов через оффшорные компании, заключив фиктивную сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств). В момент, когда экс-президент садился в автомобиль, на капот машины прыгнул молодой человек. Охранники смогли оттеснить нападавших, хотя одному из них и удалось распылить слезоточивый глаз в лицо телохранителя. Когда в дело вмешалась полиция, злоумышленники сбежали.

Кроме того, против Порошенко возбуждено восемь уголовных дел, его обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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