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29.07.2019 08:55
Рубрика: Коммерческий транспорт

В Москве каршеринг побил 24-миллионный рекорд

Текст: Сергей Бабкин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За полгода пользователи московского каршеринга совершили 24 миллиона поездок. Это - рекорд. Как отмечает официальный портал столичного мэра, за весь прошлый год аренд было на миллион меньше.

Фото: Pixabay
Каршеринги обзаведутся пикапами и электромобилями

Рекорд стал возможным благодаря увеличению парка каршеринговых машин в два раза за последний год. Теперь горожанам и туристам доступно более 21 тысячи авто разного класса, к 2030 году автопарк проката расширится до 30 тысяч.

Также заммэра Максим Ликсутов отмечает, что операторы используют гибкие тарифы, благодаря чему каршеринг становится реальной альтернативой личному авто. Средняя стоимость минуты проката в городе составляет 6-10 рублей.