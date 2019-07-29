В Москве каршеринг побил 24-миллионный рекорд

За полгода пользователи московского каршеринга совершили 24 миллиона поездок. Это - рекорд. Как отмечает официальный портал столичного мэра, за весь прошлый год аренд было на миллион меньше.

Рекорд стал возможным благодаря увеличению парка каршеринговых машин в два раза за последний год. Теперь горожанам и туристам доступно более 21 тысячи авто разного класса, к 2030 году автопарк проката расширится до 30 тысяч.

Также заммэра Максим Ликсутов отмечает, что операторы используют гибкие тарифы, благодаря чему каршеринг становится реальной альтернативой личному авто. Средняя стоимость минуты проката в городе составляет 6-10 рублей.