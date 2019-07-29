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29.07.2019 10:05
Рубрика: Дороги

В Москве на 15 магистралях нанесут шумовую разметку

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В 15 наиболее аварийных местах столицы на дорогах нанесут шумовую разметку, передает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Фото: iStock
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Шумовая разметка - один из самых эффективных способов привлечь внимание водителя, считают в ЦОДД. Когда автомобиль наезжает на такую разметку, в салоне начинается вибрация. Водитель инстинктивно снижает скорость.

Разметка появится по следующим адресам: Ленинский проспект д. 45; на МКАД на 21, 43 и 89 км; Алтуфьевское шоссе, д. 78; ул. Широкая, д. 8; Рязанский проспект, д. 99; Бесединское шоссе - ул. Братеевская; Варшавское шоссе - Новоданиловский проезд; проспект 60-летия Октября, д. 29; ул. Барышиха, д. 12; Дмитровское шоссе, д. 5; км 34, 36, 37 трассы М10 "Россия".