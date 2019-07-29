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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за ливней ограничено движение большегрузов по трассе "Байкал"

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область )

В Иркутской области и Республике Бурятия ограничили движение грузовиков  массой более 12 тонн  по трассе Р-258 "Байкал".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более тысячи человек

Как сообщает ФКУ Упрдор "Южный Байкал" ограничение обусловлено режимом ЧС в Слюдянском районе - из-за затяжных дождей на трассе происходят оползни и обвалы,  затоплены поймы рек.

Дорожники задействовали спецтехнику на ликвидации последствий ливней: работают автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики. Создан запас скального грунта и щебеночно-песчаной смеси. ФКУ Упрдор "Южный Байкал" настоятельно рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок в этом направлении по федеральной автодороге "Байкал". В Байкальске действует мобильный штаб ЧС.

Напомним, Прибайкалье страдает от второй волны поводков. По данным МЧС, на реках южных районов и юго-западных районов области наблюдается повышение уровня вод близкое к критическому, а на некоторых -  выше критической отметки. Ведется эвакуация в Тулуне. Жителям Байкальска региональное МЧС  предлагает также покинуть дома и явиться в пункты сбора.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область ДФО Бурятия Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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