Из-за ливней ограничено движение большегрузов по трассе "Байкал"

В Иркутской области и Республике Бурятия ограничили движение грузовиков массой более 12 тонн по трассе Р-258 "Байкал".

Как сообщает ФКУ Упрдор "Южный Байкал" ограничение обусловлено режимом ЧС в Слюдянском районе - из-за затяжных дождей на трассе происходят оползни и обвалы, затоплены поймы рек.

Дорожники задействовали спецтехнику на ликвидации последствий ливней: работают автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики. Создан запас скального грунта и щебеночно-песчаной смеси. ФКУ Упрдор "Южный Байкал" настоятельно рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок в этом направлении по федеральной автодороге "Байкал". В Байкальске действует мобильный штаб ЧС.

Напомним, Прибайкалье страдает от второй волны поводков. По данным МЧС, на реках южных районов и юго-западных районов области наблюдается повышение уровня вод близкое к критическому, а на некоторых - выше критической отметки. Ведется эвакуация в Тулуне. Жителям Байкальска региональное МЧС предлагает также покинуть дома и явиться в пункты сбора.