Власти Байкальска сообщили об угрозе разрушения дамбы из-за паводка

В городах Слюдянке и Байкальск Иркутской области объявлена эвакуация из-за осложнения паводковой ситуации.

Как сообщает РИА Новости, в Байкальске возникла угроза обрушения защитной дамбы. Как сообщает пресс-служба МЧС, произошел подмыв дамбы в районах четырех жилых домов в микрорайоне Гагарина. Кроме того подмыло берег реки Харлахта. На данный момент эвакуировано порядка 150 человек. Администрация города призывает горожан сохранять спокойствие, запастись питьевой водой и снизить пользование канализацией. В городе ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, движение транспорта ограничено. Пункты временного размещения для жителей подтопленных районов оборудованы в школах № 10, 11, 12.

Также ведется эвакуация населения в райцентре Слюдянке. По данным штаба ГО и ЧС, там есть возможность схода селей. Как сообщает администрация городского поселения, пункт временного размещения открыт в школе №7 поселка Култук. На территории Слюдянского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Прибайкалье началась вторая волна паводка из-за спортивных дождей. На этот раз стихия захватила не только западные, но и южные районы области. Эвакуировано более тысячи человек, ограничено движение для большегрузов по трассе "Байкал".