Новости

В Иркутской области эвакуировали восемь детских лагерей из-за паводка 10:12
Власти Байкальска сообщили об угрозе разрушения дамбы из-за паводка 10:06
В Москве на 15 магистралях нанесут шумовую разметку 10:05
В России запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI 09:59
В Приморье начали проверку после гибели людей во время купания 09:45
В США умерла самая умная в мире собака 09:43
Из-за ливней ограничено движение большегрузов по трассе "Байкал" 09:38
В Якутии 22 человека отравились шаурмой 09:28
В Уфе пройдет суд над экс-полицейскими по делу об изнасиловании коллеги 09:19
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек 09:07
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег 09:03
На Сахалине шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме 08:59
В Москве каршеринг побил 24-миллионный рекорд 08:55
Во Владивостоке скончался пациент не имеющей лицензии клиники 08:54
Продукция с Камчатки будет продаваться на Ebay и Wildberries 08:10
Аршавин ответил на слова Дзюбы, что он не разбирается в футболе 07:56
Макгрегор может заменить одного из участников боя Нурмагомедов - Порье 07:35
В Хабаровском крае паводок пришел в четыре населенных пункта 07:28
Выпущенные на волю косатки собрались у Шантарских островов 07:15
"Динамо" купит нападающего "Боруссии" за 20 миллионов евро 07:13
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины 07:07
Более 130 авиарейсов отменены в аэропорту Пекина из-за ливней 06:26
Носков рассказал, почему РФ и Беларусь пока не отменили роуминг 06:00
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над территорией России 05:46
Хабаровский пенсионер "выстрелил" в ребенка из металлической трубки 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Байкальска сообщили об угрозе разрушения дамбы из-за паводка

Текст: Екатерина Дементьева

В городах Слюдянке и Байкальск Иркутской области  объявлена эвакуация из-за осложнения паводковой ситуации.

Из-за ливней ограничено движение большегрузов по трассе "Байкал"

Как сообщает РИА Новости,  в Байкальске возникла угроза обрушения защитной дамбы. Как сообщает пресс-служба МЧС, произошел подмыв дамбы в районах четырех жилых домов в микрорайоне Гагарина. Кроме того подмыло берег реки Харлахта. На данный момент эвакуировано порядка 150 человек. Администрация города призывает горожан сохранять спокойствие, запастись питьевой водой и снизить пользование канализацией. В городе ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, движение транспорта ограничено. Пункты временного размещения для жителей подтопленных районов оборудованы в школах № 10, 11, 12.

Также ведется эвакуация населения в райцентре Слюдянке. По данным штаба ГО и ЧС, там есть возможность схода селей. Как сообщает администрация городского поселения, пункт временного размещения открыт в школе №7 поселка Култук. На территории Слюдянского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Прибайкалье началась вторая волна паводка из-за спортивных дождей. На этот раз стихия захватила не только западные, но и южные районы области. Эвакуировано более тысячи человек, ограничено движение для большегрузов по трассе "Байкал".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины
Пушков ответил на протест МИД Украины из-за визита Медведева в Крым
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе