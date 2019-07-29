Боевик "ИГ" осужден на 13 лет за попытку нападения на храм в Дагестане

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам в исправительной колонии строго режима уроженца Дагестана, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении мужчины рассматривалось по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Покушение на убийство", "Незаконное хранение оружия".

По данным следствия, молодой человек нашел самодельный пистолет с патронами. В июне прошлого года он записал на камеру мобильного телефона присягу на верность "Исламскому государству" (организация запрещена в России решением суда). После этого он принял решение устроить нападение на прихожан Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале.

Когда мужчина приехал к храму с пистолетом, патронами и ножом, его уже ожидали оперативники. Благодаря их действиям удалось предотвратить вооруженное нападение на прихожан.

Напомним, что в феврале 2018 года в дагестанском городе Кизляре неизвестный во время празднования Масленицы открыл огонь по людям.

В результате пять женщин погибли, еще четверо получили серьезные ранения. Сам нападавший был ликвидирован сотрудником полиции.