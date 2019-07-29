Археологи исследуют загадочное городище в Арктике

В Ненецком автономном округе на территории заброшенного города Пустозерск, который расположен в двух километрах от Нарьян-Мара, краеведы совместно с Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН и волонтерами палаточного лагеря "Пустозерск - 2019" проведут раскопки на городище Кобылиха.

По данным пресс-центра департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, археологический памятник датируется I - началом II тысячелетия нашей эры, а его площадь занимает более 700 метров.

Люди на Кобылихе жили задолго до основания Пустозерска, который, к слову, называют первым городом в Арктике.

В департаменте образования отмечают, что исследования должны пролить свет на заселение русскими территорий Арктики и дать информацию о том, как они взаимодействовали с печерами - угро-финским племенем, которые впервые упоминается в летописях в XI веке.

Сейчас Кобылиха - это один из немногих памятников археологии, который не поддался воздействию природных явлений и остался целым.

Поселение удалось найти по рвам, валам и деревянному частоколу, что свидетельствует о том, что оно было постоянным. Также удалось найти остатки наковальни и печи - это первая подобная находка в Европейском Заполярье.