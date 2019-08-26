В Санкт-Петербургской киностудии открыли военный киномузей

На территории киностудии "Лендок", прошло открытие музея документального кино. Его приурочили к Дню российского кино и 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Проект реализован совместно с Российской национальной библиотекой, Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти и Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.

Работу "Лендок" начал в 1932 году и продолжал ее во время блокады. Это старейшая киностудия документального кино. Вся отснятая хроника блокадного города была создана на ней, поэтому открытие музея можно считать символичным.

- Это рабочее открытие музея, на котором мы хотим показать воссозданную по крупицам блокадную звукотеку, кинохронику и советскую съемочную аппаратуру. Выбранные даты, лучшее время чтобы не только рассказать и показать, но и сделать историю доступной для всех, - комментирует заместитель генерального директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Валентин Сидорин.

Именно Президентская библиотека на протяжении последних нескольких лет была одним из активных союзников "Лендока" в деле становления музея и сохранении истории войны, блокады, хроники жизни Ленинграда в те трудные годы.

Аппаратура военных лет, к сожалению до наших дней практически не дошла. Однако выставлена техника, отражающая дух "пленочной" эпохи, студия оцифровала кинохронику. Сохранилась большая библиотека шумотеки - уникального собрания аудиозаписей. Гостям не только подробно рассказали о каждом этапе создания фильма, но и даже включили несколько шумов. Порядка двух десятков звуковых треков уже оцифровано и выложено на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина в разделе "Звуки уходящей эпохи". Затем показали кадры хроники с подлинным звуковым оформлением.

По словам генерального директора студии документальных фильмов "Лендок" Алексея Николаевича Тельнова, это будет инверсированный музей. Пока он сформирован не до конца, но это дело времени. Уже этой осенью начнется декорирование военного коридора и коридора рекламы.

Также, для гостей с презентацией "РНБ в годы блокады" вступила заместитель генерального директора по библиотечной работе Елена Тихонова. В своей презентации она показала уникальную коллекцию сохранившихся в единственном экземпляре афиш спектаклей, концертов и прочих объявлений, которые продолжались во время блокады.

- Очень приятно осознавать, что наша история хранится. Хранится в визуальном и материальном виде. Мы должны хранить эту память и передавать ее, - говорит Елена Тихонова.

Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, а также заслуженный деятель искусств России, блокадница Ирина Тайманова и сценарист, драматург Ольга Погодина-Кузмина. Для гостей выступил хор Егора Лосева "Петербургские серенады", певец Сергей Муравьев и ведущий музыкант БДТ имени Товстоногова Владимир Розанов. Также прошел показ фильма Марии Поприцак "Девочки".