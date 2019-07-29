Новгородского чиновника осудили за гибель девочки в колодце

В Новгородской области вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Парфинского района. Три года назад на территории, за безопасность которой он отвечал, погибла восьмилетняя девочка.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, чиновника судили за халатность.

Трагедия произошла 15 марта 2016 года. Следователи выяснили, что две девочки после занятий в студии, решили поиграть возле Парфинского фанерного комбината, их привлек резервуар недействующей системы водоснабжения.

Одна из девочек провалилась в бетонный колодец. Он оказался заполнен водой, и школьница утонула.

Впоследствии сотрудники регионального СК буквально по секундам восстановили последние минуты в жизни ребенка. Самое главное, выяснилось, что территория резервуара не была огорожена, а тот самый колодец, куда упала девочка, не был закрыт.

В Следственном комитете пришли к выводу, что трагедия произошла из-за халатности замглавы районной администрации. После всей этой истории он лишился своего поста.

По решению суда экс-чиновник два года проведет в колонии-поселении. Также в течение трех лет он не сможет занимать должности в муниципальных и государственных органах власти.