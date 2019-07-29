В больнице скончалась пятая пострадавшая в ДТП в Ленобласти

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Врачи не смогли спасти 19-летнюю девушку, которая накануне пострадала в ДТП в Лужском районе Ленобласти на 135-м километре автодороги Петербург-Псков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, на трассе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и Kia Sorento. Оба водителя иномарок и два пассажира, находившиеся в машинах, скончались на месте.

В больницу доставили двух пострадавших.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд Mitsubishi на полосу встречного движения.