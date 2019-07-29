В Петербурге возбудили дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье "убийство" в связи со смертью бывшего чемпиона страны по кикбоксингу Сергея Карпенко. Накануне тело спортсмена с простреленной головой было обнаружено возле дома №2-4 по набережной реки Пряжки.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, в данное время специалисты беседуют с родственниками, коллегами и друзьями спортсмена. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.

В то же время, в региональном СК отмечают, что по тем данным, которые есть у следствия, смерть спортсмена не носила криминального характера.

Имя Сергея Карпенко хорошо известно любителям спорта. В начале девяностых он выигрывал чемпионаты России и СНГ, успешно выступал на европейских первенствах. Умер спортсмен в возрасте 51 года.