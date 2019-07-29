Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до 11

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом Volkswagen Crafter и грузовиком MAN на трассе М-4 "Дон" возросло до 11 человек, сообщил ТАСС представитель министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших. Как проинформировали в Минздраве, в городскую больницу города Зверево доставлено 11 раненных при аварии. По предварительной информации, всего в салоне микроавтобуса находилось 13 человек.

По данным агентства, все пострадавшие оказались гражданами Азербайджана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального миназдрава, два человека находятся в тяжелом состоянии. Травмы еще шестерых врачи оценивают как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, при необходимости проводятся телеконсультации с областными специалистами.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима водителем микроавтобуса. Из-за этого он столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении.