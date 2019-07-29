Пушков ответил на протест МИД Украины из-за визита Медведева в Крым

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал протест МИД Украины из-за визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым для участия в праздновании Дня Военно-Морского Флота.

По мнению сенатора, подобными заявлениями Киев пытается удержать "на плаву" тему принадлежности Крыма, однако на деле эта тема уже сошла с повестки дня. В Европе Крым в составе России уже принят как данность, "а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест, заявив, что поездка Дмитрия Медведева в Крым "не была согласована с украинской стороной", цитирует РИА Новости.

Напомним, в воскресенье в Севастополе состоялись парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России. В торжествах принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым стал свидетелем демонстрации боевых возможностей Черноморского флота.