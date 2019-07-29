Уникальный бронекатер времен войны станет памятником в Волгограде

В Волгограде идет реставрация бронекатера БК-31, затонувшего во время Сталинградской битвы, сообщает ОТР.

Снаряд разорвал судно на две части. Для того чтобы поднять катер со дна Волги, волгоградские инженеры использовали специальные стропы. Речных посудин этой серии изготовили семь. Во время войны на них устанавливали танковые башни.

Реставраторы очистили поднятый два года назад катер от ржавчины, обработали и покрасили металл. Отверстия от осколков снарядов решили не заваривать.

- Их более сотни. Их сразу не увидишь, но при детальном осмотре корпуса, видно, что повреждена палуба, дно судна - и левый борт, и правый борт, корма, носовая часть. Основной удар пришелся на центральную часть корпуса, - сказал директор судоремонтного завода Дмитрий Кабельков.

Как рассказал "РГ" директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, в 2020 году БК-31 установят на нижней террасе центральной набережной в качестве памятника.