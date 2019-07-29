СМИ: 44-летний Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

22-летнюю Камилу Морроне, нынешнюю подругу лауреата "Оскара" и неисправимого коллекционера плотского внимания юных дев Леонардо Ди Каприо, заподозрили в беременности.

Таким образом, если сведения, обнародованные Latin Times, ссылающегося на безымянного инсайдера, все-таки, верны, 44-летний Лео впервые станет отцом.

#LeonardoDiCaprio is all set to settle down in life with his girlfriend #CamilaMorrone 👍💐👍 pic.twitter.com/sTkztZX5Ar — తెలుసుకో (@telusuko) July 25, 2019

Как уверяет источник, пара не делала по поводу предположенного радостного события никаких официальных заявлений, но Камила, по его, источника, мнению, "точно ждет малыша".

При этом в качестве неопровержимой аргументации приводятся те обстоятельства, что девушка начала носить свободные наряды и то и дело нежно держит руки на животе.

Ресурс GossipCop, специализирующийся на развенчивании тайн и слухов из жизни "селебрети", все, как обычно, разносит в пух и прах, заручившись информацией от пресс-агента Лео. Утверждающего, что в планах актера отцовство по-прежнему не значится.

Напомним: Камила - падчерица актера Аль Пачино. Впервые про то, что у Морроне и Ди Каприо роман, СМИ бросились писать в конце 2017 года. Что вскоре нашло подтверждение.

Камила родилась в 1997-м в Буэнос-Айресе. Снялась в полудюжине картин: ремейке "Жажды смерти", фильмах "Буковски" (2013) Джеймса Франко, сандэнсоновской "Никогда не возвращайся" и "Мой личный Ривер" (2012).