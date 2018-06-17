Фото: Леонардо Ди Каприо "поймали" на свидании с падчерицей Аль Пачино

"О, сюжет!", - как сказал бы полотер в исполнении Басова из "Я шагаю по Москве": известного ловеласа, "оскаровского" лауреата Леонардо Ди Каприо папарацци опять застигли в компании приемной дочери Аль Пачино, 21-летней аргентинской актрисы и модели Камилы Морроне.

И - мало того - самого Аль Пачино. Лео, Камилла, ее отчим и мать чинно, по-семейному ужинали в Беверли-Хиллз, пишет Just Jared.

Естественно, пресса взбудоражена. Не секрет, что Ди Каприо меняет подружек зачастую с абсурдной стремительностью, будучи известным "коллекционером" моделей-блондинок. Так что теперь самый главный вопрос: как быть с той, у кого "папа" - сам Пачино?

June 13: Cami Morrone arriving and stopped at the famed Greek Restaurant in Beverly Hills, CA. pic.twitter.com/C43f13ugyw — Cami Morrone News (@ItsMorroneNews) 15 июня 2018 г.

Некоторые, например, расценивают столь смелый шаг как желание Лео уже наконец-то остепениться. Как отмечается, роман актера и очередной модели длится уже около полугода, при этом пара его тщательно не афиширует. Хотя их неоднократно ловили вместе. В том числе - за тихим празднованием Нового года.

How did i not know about Leonardo Dicaprio and Cami Morrone?! pic.twitter.com/PczpjgPJlH — (@diorskank) 7 апреля 2018 г.

Камила родилась в 1997-м в Буэнос-Айресе. Снялась в полудюжине картин: ремейке "Жажды смерти", фильмах "Буковски" (2013) Джеймса Франко, сандэнсоновской "Никогда не возвращайся" и "Мой личный Ривер" (2012).

May 15: Camila and Leo around New York City pic.twitter.com/Q8dRZdsJsB — Cami Morrone News (@ItsMorroneNews) 25 мая 2018 г.

Биологический отец Камилы Максимо Морроне и мать Люсила Сола - оба люди из рекламы и шоу-бизнеса, в конце концов перебрались из Аргентины в США, но особых успехов не достигли и вскоре развелись.

Camila, Leo and Camila's mother stopped in Los Angeles. #1 pic.twitter.com/JidqcV9UGz — Cami Morrone News (@ItsMorroneNews) 5 мая 2018 г.

В 2007 году мать Камилы, тридцатилетняя на тот момент Люсила, познакомилась с 66-летним Аль Пачино, и всё у них заверте…

Известно, что Лео - большой поклонник Пачино, и пресса не исключает, что это именно он познакомил Ди Каприо с Камилой.

Кстати, сейчас Ди Каприо и Аль Пачино работают на новом фильме Квентина Тарантино, посвященном, среди прочего, делу "Семьи" Чарльза Мэнсона.