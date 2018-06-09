К актерскому составу нового фильма Тарантино примкнули еще двое

Фото с чтения сценария, фан-постер и свежая актерская кровь - последние новости о фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Как сообщает Variety, к проекту американского режиссера (явно претендующему на самый звездный состав в истории кино) присоединились Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада") и молодая актриса Джулия Баттерз ("Американская домохозяйка"), а знаменитый Аль Пачино официально подтвердил свое участие.

Пачино сыграет роль агента персонажа Леонардо Ди Каприо. В каких образах предстанут Марсден и Баттерз, пока не озвучено.

Le casting de Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Tarantino s'agrandit :



Leonardo DiCaprio

Brad Pitt

Margot Robbie

Burt Reynolds

Kurt Russell

Michael Madsen

Timothy Olyphant

Tim Roth

Dakota Fanning

Emile Hirsch

Luke Perry

Damian Lewis#OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/IVX7atKI99 — Pop & Geek (@popandgeek) June 7, 2018

Напомним, что в основном составе числятся Брэд Питт, Марго Робби, Берт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен и Курт Рассел, и другие:

Эмиль Хирш ("В диких условиях") - стилист Джея Сибринга, друг актрисы Шэрон Тейт, также ставший одной из жертв "Семьи Мэнсона";

Дакота Фаннинг ("Алиенист") - Линетт Фромм, участница "Семьи" Мэнсона, пытавшаяся убить президента Джеральда Форда в 1975 году;

Дэмиэн Льюис ("Миллиарды") - легендарный актер Стив МакКуин;

Николас Хэммонд ("Звуки музыки") - режиссер Сэм Уонамейкер, попавший в "черные списки" американских властей и построивший новую карьеру в Англии;

Люк Перри ("Беверли-Хиллз, 90210") - актер Скотти Лансер;

Клифтон Коллинз-мл. ("Капоте") - мексиканский ковбой Эрнесто;

Кит Джефферсон ("Джанго освобожденный") - сухопутный пират Кит.

Кроме того, не так давно закрепленный за картиной Тимоти Олифант числится одним из главных кандидатов на роль непосредственно Чарльза Мэнсона.

Берт Рейнольдс сыграет Джорджа Спана, арендодателя того дома, где поселились Чарльз Мэнсон и его "Семья" за несколько месяцев до роковых преступлений. Помимо всего прочего, продолжаются поиски актера на роль Романа Полански.

Margot, Leonardo di Caprio, Brad Pitt, Al Pacino e Dakota Fanning ieri dopo l' incontro con Quentin Tarantino per il suo nuovo film. IM SCREAMING AAAAAAAAAAAAA SARÀ UN FILMONE pic.twitter.com/1JfhxhpknX — あれっさんどら 🐺 (@styleshorankiss) June 8, 2018

Сюжет следующий: некогда популярный актер Рик Далтон (Ди Каприо), успевший ощутить сладкий запах успеха в своем ныне закрытом телевизионном шоу, планирует вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих популярность спагетти-вестернах. Дело осложняется тем, что аналогичные планы посетили и его дублера Клиффа Бута (Питт).

Однако надежды актеров на славное будущее полностью рушатся, когда "Семья" Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт (Робби), жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Среди ожидаемых личностей остался только Сэмюэл Л. Джексон, а что касается проекта, то Тарантино отметил, что "Однажды в Голливуде" будет очень близок по духу "Криминальному чтиву".

Оператором ленты станет старый друг режиссера Роберт Ричардсон ("Омерзительная восьмерка"), "Джанго Освобожденный", "Остров проклятых", "Казино").

Картина увидит свет 9 августа 2019 года.

