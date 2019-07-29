Стало известно, когда Инну Чурикову выпишут из больницы

Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой настолько улучшилось, что речь зашла о ее выписке из больницы.

Об этом РИА Новости рассказал директор театра "Ленком", где служит Инна Михайловна, Марк Варшавер. По его словам, Чурикова уже в "идеальном состоянии" и выйдет из НИИ имени Склифосовского "через день-два".

Директор уточнил, что говорил с Чуриковой по телефону и обнаружил, что актриса "в отличном настроении" и если бы театр был открыт, "то уже пришла на работу".

Но похоже, в самое ближайшее время такого подарка поклонникам Инна Михайловна не сделает, так как, по мнению Варшавера, первым делом после выписки отправится с супругом, режиссером Глебом Панфиловым, на отдых.

При этом Панфилов также подтвердил ТАСС, что Чуриковой, которую на прошлой неделе перевели из реанимации в обычную палату, действительно значительно лучше, и дело идет к выписке.

Напомним, Чурикова попала в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского 18 июля, упав со сцены в театре "Русская песня" во время спектакля "Старая дева".

Позже Инна Михайловна пояснила, что причиной инцидента стало ослабшее зрение, и ей теперь, вероятно, понадобится операция на глазах.