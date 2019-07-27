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Инна Чурикова рассказала, почему упала со сцены

Новости
    27.07.2019, 13:17
Текст:   Олег Усков

75-летняя Народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова рассказала, как оказалась в реанимации.

Напомним: актриса была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 18 июля после того, как упала со сцены во время спектакля. Инцидент произошел в московском театре "Русская песня".

По словам Инны Михайловны, ее подвело зрение. Но, слава Богу, при падении ничего не сломалось - все кости целы. "А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается. Так что все нормально", - заверила Чурикова KP.RU.

Добавив, что остается в больнице и доктора к ней "очень внимательны" - "все измерили, проверили, осмотрели, анализировали". И "в Склифе - профессиональные врачи", которым артистка благодарна.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Что касается непосредственно рокового падения со сцены, Чурикова жалуется на глаза - уже не те, "иногда перед глазами как пленочка". И, возможно, надо будет делать операцию. При этом в пример артистка привела Александра Абдулова, который "сумел вылечить глаза".

"Ему тогда еще пятидесяти лет не было. Я смотрю, он на репетиции стоит и капает капли. Я говорю: "Саша, что с тобой?" Он отвечает: "Да мне операцию сделали на хрусталике", - вспоминает Чурикова.

Заключив: "У каждого в свое время. Вот и мне пора заняться".

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