"Все хорошо": В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал о состоянии актрисы Инны Чуриковой, упавшей со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня" в четверг.

По его словам, 75-летняя Народная артистка СССР чувствует себя лучше. Кроме того, он опроверг прозвучавшую ранее информацию о переломе ребёр у Чуриковой.

"Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели", - приводит РИА Новости слова Варшавера.

Он отметил, что знаменитая актриса пока остаётся в больнице.

После падения Чурикову срочно доставили на "скорой" в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Вскоре она была переведена в обычную палату.