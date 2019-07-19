Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Накануне вечером Народная артистка СССР упала со сцены московского театра "Русская песня" в ходе второго акта спектакля "Старая дева". Зрители помогли ей подняться и дойти до лестницы на сцену. За кулисы Чурикову уже несли на руках. Спектакль был прерван.

Актрису увезли в НИИ им. Склифосовского на "скорой".

Как следом сообщил со ссылкой на источник канал "360", у 75-летней артистки диагностировали перелом ребёр.

"В хирургической реанимации, температура утром 36,8", - приводит РИА Новости описание сотрудником медучреждения состояния Чуриковой.