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Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Новости
    19.07.2019, 16:03
Текст:   Олег Усков

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату. 

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.

"В 11 часов перевели в отделение острых эндотоксикозов", - уточнили в больнице. Добавив, что состояние 75-летней актрисы расценивается специалистами как средней тяжести.

Напомним. В четверг вечером Инна Михайловна упала со сцены во время спектакля "Старая дева", который был немедленно прерван.

Сообщалось, что зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы на сцену, но на саму сцену и за кулисы ее внесли уже на руках.

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