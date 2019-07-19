Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.

"В 11 часов перевели в отделение острых эндотоксикозов", - уточнили в больнице. Добавив, что состояние 75-летней актрисы расценивается специалистами как средней тяжести.

Напомним. В четверг вечером Инна Михайловна упала со сцены во время спектакля "Старая дева", который был немедленно прерван.

Сообщалось, что зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы на сцену, но на саму сцену и за кулисы ее внесли уже на руках.