В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя медучреждения.

"Состояние тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером была 36,2, утром - 36,1", - сказали медики.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором актриса служит с 1975 года, рассказал, что у актрисы нет серьезных повреждений - только ушибы - и Чурикова находится в больнице для тщательного обследования.

Напомним. 75-летняя Инна Михайловна была спешно госпитализирована 18 июля, после того, как упала со сцены во время спектакля в московском театре "Русская песня".

Чурикова, обладательница "Серебряного медведя" 1984 года Берлинского МКФ, известна по фильмам "Военно-полевой роман", "В огне брода нет", "Ребро Адама", "Начало", "Васса", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курочка Ряба", "Утомленные солнцем 2".