В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние 77-летней Народной артистки СССР Инны Чуриковой, доставленной в НИИ имени Склифософского 18 июля после падения со сцены во время спектакля, улучшилось.

Добрую весть сообщил РИА Новости Марк Варшавер, директор "Ленкома", где играет актриса.

"Слава Богу, всё уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной - чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное", - успокоил поклонников Чуриковой Варшавер.

Добавив, что за Инной Михайловной наблюдают "прекрасные врачи, которые самых тяжелых больных ставят на ноги".

Как пояснил Варшавер, в настоящее время Чурикова все еще находится в больнице, где проходит тщательное обследование. Но никаких переломов, о которых ранее бросились писать СМИ, у артистки нет - только ушибы, которые уже проходят.

"Так что через несколько дней наша замечательная актриса выпишется из больницы", - заверил собеседник агентства.