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29.07.2019 17:48
Рубрика: Бензин

Неравный бак

Названы страны Европы с самым доступным бензином
Текст: Роман Маркелов
Наибольшее количество бензина на среднемесячную зарплату могут купить жители Люксембурга, наименьшее - жители Украины, следует из данных исследования, подготовленного агентством РИА Рейтинг. Россия заняла в этом списке 16-е место из 33-х.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы рейтинга указывают, что при его составлении использовалась официальная статистика по ценам на бензин АИ-95 на начало июля (для Норвегии и Украины - по итогам мая). Все изменения рассчитывались в национальных валютах.

Европейский рейтинг доступности бензина для населения возглавил Люксембург, жители которого могут купить на свою среднюю зарплату 2,9 тысячи литров бензина. Это связано с тем, что цены на бензин в Люксембурге относительно невысокие, но средние зарплаты - одни из самых больших в Европе.

Фото: Pixabay
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В пятерке лидеров находятся также Норвегия (2,2 тысячи литров), Австрия (2,1 тысячи), Ирландия (2 тысячи) и Великобритания (2 тысячи).

Россия заняла в списке 16-е место (927 литров), расположившись между Италией и Эстонией. По прогнозу экспертов, готовивших рейтинг, доступность бензина в России по итогам 2019 года должна как минимум не снизиться: они ожидают роста цен на бензин в пределах инфляции и роста зарплат на таком же уровне или выше.

Последние места в европейском рейтинге доступности бензина для населения заняли Румыния (487 литров), Болгария (471 литр) и Украина (280 литров). Как указывают аналитики, бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но низкий уровень средних зарплат в стране позволяет ему быть доступным для населения.