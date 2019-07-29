В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины

Языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Такое мнение высказал верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Он сообщил, что министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка. По словам Заньера, эти поправки "должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка", - цитируют "Известия".

Заньер раскритиковал Киев за жесткое решение всех вопросов, касающихся использования государственного языка. Все решается через наказание, а не через систему стимулов и поощрений. Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

Ранее на Украине вступил в силу нашумевший закон о госязыке, подписанный еще прежним президентом Петром Порошенко. Документ утверждает исключительный статус украинского языка в общественной, политической, делопроизводственной и культурной жизни во всех регионах страны. По мнению критиков, данный закон нарушает конституцию, дискриминируя языки нацменьшинств, к которым на Украине приравнен русский. В той же Донецкой области русский язык признают родным примерно три четверти жителей.